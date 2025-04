Ο Παπανικολάου έχασε τον παππού του μια μέρα πριν το Βερολίνο - Το μήνυμα του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια (vid)

Ωστόσο, έπαιξε κανονικά στο παιχνίδι χωρίς να αναφέρει κάτι σχετικό, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς είπε τα καλύτερα λόγια για τον παίκτη του και αρχηγό της ομάδας:

«Συγχαρητήρια για τη νίκη. Είναι πολύ σημαντική για την πρώτη θέση. Θέλω να αναφέρω κάτι ιδιαίτερο. Μόλις έμαθα ότι ο Κώστας έχασε τον αγαπημένο του παππού χθες πριν από την προπόνηση. Δεν είπε τίποτα, έπαιξε στον αγώνα και έδειξε γιατί είναι ο ηγέτης και ο αρχηγός αυτής της ομάδας. Είναι κάτι που εκτιμώ πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ Κώστα. Σας ευχαριστώ για τη νίκη και πάμε να πάρουμε και το επόμενο».

A true leader!@K_pap16 lost his grandfather yesterday, but he kept it for himself and gave his best for the win against Alba Berlin.



Captain, please accept our sincere condolences. May he rest in peace. 🙏🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/phpFbKcAoZ