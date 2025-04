Αταμάν σε παίκτες: «Παίξατε ένα σπουδαίο παιχνίδι, πρώτος στόχος της σεζόν το πλεονέκτημα έδρας»

Αναλυτικά όσα είπε:

«Παίξατε σπουδαίο παιχνίδι. Ήταν και για αυτούς πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά ελέγξατε το παιχνίδι με σπουδαία ομαδική μαχητικότητα. Φυσικά ο Κέντρικ (σ.σ. Ναν) έκανε τρομερή επιθετική εμφάνιση.

Συγχαρητήρια και σε σένα. Μπράβο στον Όμερ (σ.σ. Γιούρτσεβεν), γιατί μετά από πολλούς αγώνες είχε σημαντική προσφορά, όπως και οι υπόλοιποι.

Όλοι οι παίκτες που αγωνίστηκαν το έκαναν με σπουδαία μαχητικότητα. Κρατήσαμε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, που ήταν ο πρώτος στόχος για τη regular season.

Φυσικά την άλλη βδομάδα έχουμε ακόμα έναν αγώνα να κερδίσουμε για να κρατήσουμε την 3η ή 2η θέση. Μετά θα περιμένουμε για τα πλέι οφ. Συγχαρητήρια».

