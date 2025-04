Και η παράνοια συνεχίζεται: Sold out τα δύο πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ στο ΟΑΚΑ!

To ότι θα συνέβαινε ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένο και το μόνο που έμενε ήταν να φανεί το χρονικό διάστημα που θα φέρει sold out στα δύο πρώτα ματς του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ.

Ο αντίπαλος είναι άγνωστος, αλλά αυτό μικρή, έως καθόλου, σημασία έχει για τον κόσμο των πρωταθλητών Ευρώπης, που μέσα σε 12 ώρες, ενώ μεσολάβησε μάλιστα και νύχτα, εξάντλησε τα εισιτήρια των Game 1 και 2 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Όπως έγινε κι επίσημα γνωστό από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για τα δύο πρώτα ματς στον δρόμο για το Final Four έχει γίνει ήδη sold out, με τους «πράσινους» να φτάνουν πλέον συνολικά τα 12 στη φετινή σεζόν, αφού ήδη από τις 26 Μαρτίου έχουν εξαφανιστεί τα «μαγικά χαρτάκια» και για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (11/4, 21:15).

Η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε τον κόσμο και πάλι για την στήριξή του, τονίζοντας: «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για την υποστήριξή σας, ανυπομονούμε να ξετρελαθούν όλοι με την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»!

🤯🤯#PAOFans, did you even get to sleep? ☕️



All available tickets for Game 1 & Game 2 SOLD OUT in just 12 hours, during the night!



THANK YOU for your support, we can’t wait to make everyone go crazy with OAKA’s atmosphere! 🙏☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic… pic.twitter.com/JkyS9yreBv