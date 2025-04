Ο Ζεάν Μοντέρο αναδείχθηκε Rising Star στο Eurocup

Ο άσος της Βαλένθια πήρε τις περισσότερες ψήφους από τους προπονητές της διοργάνωσης και κατέκτησε το βραβείο του Rising Star για τη φετινή περίοδο.

Ο Ζεάν Μοντέρο είχε μία εξαιρετική σεζόν με 13,2 πόντους, 5,3 ασίστ, 2,9 ριμπάουντ, 1,7 κλεψίματα και 15,9 στο σύστημα αξιολόγησης σε 22:26 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ο άσος της Βαλένθια άφησε πίσω του τους Ζοάν Μπερινζέ της Τσεντεβίτα Ολίμπια και τους Μπεν Σαράφ και Νόα Εσένγκ της Ουλμ.

