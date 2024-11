Το τρίποντο με το οποίο έγραψε ιστορία στην Euroleague ο Ομπστ (vid)

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague και κατάφερε να πανηγυρίσει μία εύκολη νίκη με 100-78. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δεν κινδύνεψαν σε κάποιο σημείο.

Ο παίκτης που ξεχώρισε στην αναμέτρηση ήταν ο Αντρέας Ομπστ. Ο Γερμανός είχε 34 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ και κατάφερε να γράψει ιστορία στην Euroleague. Τελείωσε το παιχνίδι με 11 τρίποντα (11/16) και έτσι πλέον κατέχει το ρεκόρ με τα περισσότερα τρίποντα σε ένα ματς, αφού τα πιο πολλά που είχαν μπει από έναν παίκτη ήταν 10.

Σημειώνεται πως ταυτόχρονα «έσπασε» και τα προσωπικά του ρεκόρ σε πόντους και τρίποντα, καθώς μέχρι την Παρασκευή (22/11) είχε πετύχει 27 πόντους κόντρα στην Αρμάνι και 7 τρίποντα κόντρα στη Ρεάλ.

Δείτε το τρίποντο με το οποίο έγραψε ιστορία:

THE. MOMENT. HISTORY. WAS. MADE.👀



Andreas Obst and his three-pointer number ①① of the night💯#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/CIRCHUVYPg