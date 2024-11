O Λόνι Ουόκερ έφερε άρωμα NBA στην Zalgiro Arena. Ο Αμερικανός σταρ προσέφερε την φάση της αγωνιστικής και μια από τις φάσεις της χρονιάς, με τον παίκτη της Ζαλγκίρις να... πετάει στο καλάθι του Παναθηναϊκού σε ένα εκρητικό κάρφωμα μπροστά στον Ιωάννη Παπαπέτρου και δίπλα από τον Ματίας Λεσόρ.

Δείτε εδώ το φοβερό κάρφωμα:

LONNIE WALKER IV DID THIS IN THE EUROLEAGUE 😱pic.twitter.com/DfpNL26o8s