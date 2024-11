Ο Φρανσίσκο βγήκε για ζέσταμα δύο ώρες πριν την έναρξη του Ζαλγκίρις-Παναθηναϊκός! (vid)

Ο Γάλλος άσος της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι βρέθηκε πολύ νωρίς στο παρκέ για τα καθιερωμένα σουτάκια πριν από κάθε ματς, με τον Φρανσίσκο να εμφανίζεται στο γήπεδο πριν από περισσότερες από 2 ώρες πριν την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Φρανσίσκο με τη «Zalgirio Arena» να είναι σχεδόν άδεια βρέθηκε στο παρκέ πριν από τις 18:00 και έκανε τα σουτάκια του, προετοιμάζοντας τον εαυτό του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Sylvain Francisco working out at Zalgirio Arena more than two hours before the game against Panathinaikos. pic.twitter.com/VHLDdy7pre