Φουρνιέ: «Σίγουρα θα πάω για σουβλάκι το επόμενο διήμερο» (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια, με τον Γάλλο να σχολιάζει το τριήμερο ρεπό που παραχώρησε στους παίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζώκας εκφράζοντας την επιθυμία να φάει σουβλάκια.

«Σίγουρα θα πάω για σουβλάκι το επόμενο διήμερο. Καλή νίκη πριν τη διακοπή, ας συνεχίσουμε να χτίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμα που ανάρτησε στα social media ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού.

Definitely getting a souvlaki in the next two days 🤣🤣🤣

Good W before this “break”. Lets keep building🤍❤️