Μπαρτζώκας: «Εγώ είμαι το αφεντικό» - Έδωσε τριήμερο ρεπό στους παίκτες του (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Μπασκόνια με 92-69, ανέβηκαν στην 2η θέση της Euroleague με ρεκόρ 8-3 και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στην GBL παραχώρησε τριήμερο ρεπό στους παίκτες του.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μπαίνοντας στα αποδυτήρια είδε τον γιατρό της ομάδας Αντρέα Γκατζούλη να... διαπραγματεύεται με τους παίκτες για διήμερο ρεπό και έκανε παρέμβαση λέγοντας: «Άσε με να τους τα πω. Εγώ είμαι το αφεντικό εδώ όχι εσύ».

Ο Μπαρτζώκας αφού γέλασε με την ατάκα του, συνέχισε: «Θα δώσω προεραιτετική προπόνηση την Κυριακή για όποιον θέλει, το επιτελείο θα είναι εδώ. Αν θέλετε να κάνετε θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο. Αν δεν θέλετε, μπορείτε να ξεκουραστείτε».

Who is the boss here??? 🫣



Coach B is the boss, and he gave it... 3 Days Off!! 😎#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/gMdMP3BUBI