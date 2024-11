Μάβερικς: Εκτός δράσης ο Ντόντσιτς με πρόβλημα στον καρπό

Ο Σλοβένος άσος των Ντάλας Μάβερικς υπέστη τραυματισμό στον δεξί του καρπό και θα μείνει εκτός γηπέδων για αδιευκρίνιστο προς το παρόν διάστημα.

Αυτό που μεταφέρεται από τις ΗΠΑ και τον έγκριτο Σαμς Σαράνια είναι ότι ο τραυματισμός του θα επανεκτιμηθεί σε μία εβδομάδα από τώρα.

Φέτος οι Μάβερικς μετράνε ρεκόρ 8-7 κατέχοντας τη 10η θέση στη Δύση, με τον Ντόντσιτς να έχει σε 14 παιχνίδια 28,1 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 7,6 ασίστ σε 36,5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.



Luka Doncic is expected to be re-evaluated in one week with a right wrist strain, sources said. https://t.co/nPsd8jGmNN