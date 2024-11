Το απίθανο καλάθι του Στεφ Κάρι! (vid)

Χωρίς ισορροπία και με παίκτη πεσμένο μπροστά του και με προσπάθεια να μην τον πατήσει και του προκαλέσει πρόβλημα, ο Στεφ Κάρι κατάφερε να σκοράρει με το ένα χέρι και να πάρει και το φάουλ.



Καθώς περίμενε στο παρκέ για να τον σηκώσουν οι συμπαίκτες του, δεν μπορούσε κι εκείνος να μη γελάσει με το στιγμιότυπο και το τρελό καλάθι του.



Οι Γουόριορς πήραν τη νίκη με το 120-97 και ο Κάρι ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους.

STEPH CURRY, ARE YOU SERIOUS?! 😱 pic.twitter.com/ukWSMjccOJ