Μυθικός Χέις-Ντέιβις: «Πείτε στον Σάρας ότι θέλουμε τετραήμερο ρεπό!» (vid)

Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής, στις δηλώσεις τους κάλεσε τους οπαδούς της Φενέρ να στείλουν μηνύματα στον Λιθουανό προπονητή, ζητώντας του να δώσει τετραήμερο στους παίκτες του.

«Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στον Σαρούνας. Όλοι όσοι παρακολουθούν, οπαδοί της Φενέρμπαχτσε αν έχετε το νούμερό του ή στα Social Media, σας παρακαλώ ζητήστε του να μας δώσει τέσσερις ημέρες ρεπό.

Είναι σημαντικό για την ψυχική μας υγεία, ήταν πολύ εκνευρισμένος σε όλον τον αγώνα, χρειαζόμαστε τέσσερις ημέρες για να επανέλθουμε, σας παρακαλώ στείλε του μηνύματα».

Nigel Hayes Davis with an important message for mental health (and days off🤣) pic.twitter.com/lLHrqsN008