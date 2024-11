Επικός Γιασικεβίτσιους: «Πρέπει να σταματήσω να μιλάω γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα για το μπάσκετ»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Σε ερώτηση για τον εκνευρισμό του στην διάρκεια του ματς, είπε: «Το εκνευρισμένος δεν είναι η σωστή λέξη, ήμουν 10 φορές παραπάνω από εκνευρισμένος».

Για το πώς κύλησε η αναμέτρηση: «Δεν ξέρω τι να πω αλήθεια. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι παίκτες μου δεν με άκουσαν και τότε έπαιξαν το καλύτερο τους μπάσκετ. Προσπαθούσαμε να βρούμε το μαχητικό μας πνεύμα, ήμασταν καλύτεροι στο τέλος. Προσπαθούσαμε να μένουμε κοντά. Απλά πρέπει να σταματήσω να μιλάω γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα για το μπάσκετ».

"The players stopped listening to me and that's when they probably played their best basketball" 🤣😂



Šaras post game interviews never disappoint 😄@FBBasketbol pic.twitter.com/ySO2vGt9fM