Χεζόνια: «Οι εθνικές ομάδες είναι η ουσία του μπάσκετ, δεν βοηθά αυτό που συμβαίνει»

Χρήστης του Χ απάντησε στον Κροάτη άσο της Ρεάλ πως δεν χρειάζονται παιχνίδια των εθνικών ομάδων κατά τη διάρκεια της σεζόν, με τον Χεζόνια να έχει εντελώς διαφορετική άποψη.

«Οι εθνικές ομάδες είναι η ουσία του μπάσκετ, εκεί όπου παίζουν οι καλύτεροι. Αυτό καταστρέφει τη διοργάνωση και δεν τη βοηθά αυτό που συμβαίνει», σχολίασε ο άσος της Ρεάλ.

Η σχετική ανάρτηση:

National teams are the essence of basketball and where the best play. What ruins the competition is not helping that to happen. https://t.co/E87JLkZYry