Αρμάνι Μιλάνο: Εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες ο Μπολμάρο

Άτυχος στάθηκε ο Λεάντρο Μπολμάρο στην αναμέτρηση της Αρμάνι Μιλάνο με την Παρτίζαν την περασμένη Παρασκευή. Ο πόιντ-γκαρντ της ιταλικής ομάδας υπέστη μυϊκό τραυματισμό στους προσαγωγούς του αριστερού μηρού και όπως έγινε γνωστό θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2-3 εβδομάδες.

Ως εκ τούτου ο 24χρονος άσος θα απουσιάσει από τα επόμενα έξι παιχνίδι της ομάδας του Ετόρε Μεσίνα σε πρωτάθλημα και Euroleague, ενώ όπως όλα δείχνουν θα προλάβει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στις 17 Δεκεμβρίου (21:15).



Τη φετινή σεζόν, ο Αργεντινός άσος μετράει 7,1 πόντους, 3,7 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 9 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

OFFICIAL: Leandro Bolmaro of EA7 Emporio Armani Milan out for at least 2-3 weeks (left thigh).