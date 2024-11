Το συγκινητικό «αντίο» του Ομπράντοβιτς στη Μονακό: «Πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μονακό, με τον Σέρβο προπονητή να πληρώνει τα... σπασμένα των κακών εμφανίσεων σε γαλλικό πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.

Ο 55χρονος κόουτς ανέλαβε τα ηνία της γαλλικής ομάδας τον Δεκέμβριο του 2021 και την έκανε να πρωταγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Ομπράντοβιτς αποχαιρέτησε τον οργανισμό με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media γράφοντας πως πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του στον σύλλογο.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το staff, τους προπονητές, τους παίκτες, τον σύλλογο, τους ανθρώπους του Μονακό και τα Μέσα που με έκαναν καλύτερο προπονητή και άνθρωπο και που με βοήθησαν να περάσω τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Σα αγαπώ όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο 55χρονος τεχνικός, το οποίο και συνόδευσε με μια φωτογραφία από την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος Γαλλίας.

I would like to thank all stuff, coaches, players , club , Monaco people , media’s for making me better coach and person , helping me spending the best time of my life, love You all guys❤️❤️❤️ pic.twitter.com/w5Iaho5hFS