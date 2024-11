Ο Βεζένκοφ ξεκίνησε την αποκατάσταση του στον ειδικό διάδρομο «anti-gravity treadmill»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεκίνησε ήδη την αποθεραπεία του για να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στην αγωνιστική δράση, με τον πάουερ-φόργουορντ του Ολυμπιακού να χρησιμοποιεί ένα υπερσύγχρονο διάδρομο για την πιο γρήγορη αποκατάσταση του.

Ο Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε άτυχος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής ο πάουερ-φόργουορντ των Πειραιωτών έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα μεγάλου δαχτύλου αριστερού ποδός, με αποτέλεσμα να πρέπει να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες.

Ωστόσο ο Βεζένκοφ δεν έχασε καθόλου χρόνου και άμεσα ξεκίνησε την αποθεραπεία του προκειμένου να επιστρέψει συντομότερο δυνατόν στην αγωνιστική δράση, με τον Βούλγαρο άσο να χρησιμοποιεί τον ειδικό διάδρομο «anti-gravity treadmill» που του επιτρέπει να τρέξει χωρίς κίνδυνο, προκειμένου να μη χάσει την φυσική του κατάσταση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της "ερυθρόλευκης" ΚΑΕ:

Ο Σάσα Βεζένκοφ υπέστη στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ ρωγμώδες κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα μεγάλου δαχτύλου αριστερού ποδός, ωστόσο, ξεκίνησε ήδη να δουλεύει προκειμένου να επιστρέψει το δυνατόν συντομότερο στην δράση, ακόμα πιο δυνατός! Στην προσπάθειά του αυτή ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» χρησιμοποιεί τον διάδρομο «anti-gravity treadmill». Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα που προμηθεύτηκε το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός και επιτρέπει στον τραυματία παίκτη να τρέξει χωρίς κίνδυνο, προκειμένου να μη χάσει την φυσική του κατάσταση. Hoping each day brings you closer to recovery. We're sending positive vibes your way!