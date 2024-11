Ξέσπασε ο Χεζόνια: «Γελοίο που υπάρχει σύγχυση και ασυμφωνία στο πρόγραμμα για τα ματς των εθνικών ομάδων»

Ο Μάριο Χεζόνια πήρε άδεια από την Ρεάλ Μαδρίτης για να αγωνιστεί με την Εθνική Κροατίας σε ένα από τα δυο παιχνίδια για τα "παράθυρα" του Eurobasket 2025 και μερικές ώρες αργότερα απηύθυνε ερώτημα στα social media αναφορικά με τα ματς των εθνικών ομάδων.

Ο πάουερ-φόργουορντ της "Βασίλισσας" έγραψε σχετικά: "Υπάρχει και κάποιος άλλος που πιστεύει ότι είναι απολύτως γελοίο ότι ακόμα υπάρχει σύγχυση στο πρόγραμμα και ασυμφωνία για τα ματς των εθνικών ομάδων μέσα στη σεζόν; Σε αυτή την ανάρτηση είστε ελεύθεροι να μοιραστείτε τις απόψεις σας".

Is there anyone else who thinks it is absolutely ridiculous that there is still schedule conflicts and no agreement about NT qualifying games during season?



On this post you are free to share your opinions 🙂 https://t.co/pOFbazv72B