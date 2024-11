Ο Νέντοβιτς θυμήθηκε το σουτ του που... ξέρανε την Παρτιζάν

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μίλησε στο ντοκιμαντέρ της Euroleague για το σερβικό ντέρμπι και θυμήθηκε το νικητήριο σουτ που πέτυχε κόντρα στην Παρτιζάν τη σεζόν 2022-23.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς θυμήθηκε το νικητήριο σουτ που έβαλε κόντρα στην Παρτιζάν την σεζόν 2022-23, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ της Euroleague «The Derby that Divides and Unites the City» για το ντέρμπι του Βελιγραδίου.

Ο Σέρβος γκαρντ είχε διαμορφώσει το τελικό 76-73, 2,2 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της αναμέτρησης, με τον ίδιο να τονίζει πως είχε ονειρευτεί μια τέτοια στιγμή στην προπόνηση και ήξερε όταν πήρε την μπάλα πως είχε έρθει η στιγμή του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:



«Ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που είχαμε φιλάθλους και των δύο ομάδων στην αρένα. Θυμάμαι τον Λούκα Βιλντόζα να πηγαίνει προς το καλάθι, του έκαναν νταμπλ τιμ, και μου πάσαρε την μπάλα. Εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι ήταν η στιγμή μου, ότι έπρεπε να κάνω το σουτ.

Στο μυαλό μου, ήξερα ότι αυτό το σουτ θα έμπαινε ακόμη και πριν από τον αγώνα. Συνεχώς έλεγα στον εαυτό μου στην προπόνηση: "Φαντάσου να πετυχαίνεις το νικητήριο σουτ, φαντάσου να γίνεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα". Είναι κάτι που προσπαθώ να υλοποιήσω με τη σκέψη μου».