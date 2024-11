Πάντερ: «Δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια το Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας»

Ο Κέβιν Πάντερ μίλησε στο ντοκιμαντέρ της Euroleague «The Derby that Divides and Unites the City», παραθέτοντας τη δική του άποψη για τα ντέρμπι της Παρτιζάν με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Αμερικανός γκαρντ έζησε τις αναμετρήσεις αυτές για τρία χρόνια, όσο φορούσε τη φανέλα των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου και τόνισε πως εάν κάποιος δε ζήσει από κοντά αυτό το ντέρμπι, δεν μπορεί να αντιληφθεί πραγματικά τι συμβαίνει. Αναλυτικά τα όσα είπε: «Είναι κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Το να βλέπεις και να βιώνεις τέτοια πράγματα μπορεί να σου δώσει μια ιδέα, αλλά το να βρίσκεσαι φυσικά εκεί και να νιώθεις την ενέργεια του πλήθους είναι αδύνατο να συγκριθεί. Είναι πάντα εκπληκτικό να γιορτάζουμε νίκες με τους φιλάθλους, γιατί γνωρίζουμε πόσο έχουμε προετοιμαστεί, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά, για αυτά τα παιχνίδια. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ήταν για εμάς, αλλά και πόσο σημαντικό ήταν για τους φιλάθλους. Είναι πάντα τεράστια χαρά να γιορτάζουμε με τους φιλάθλους μετά από μεγάλες νίκες. Στη Σερβία, οι άνθρωποι αγαπούν πραγματικά το μπάσκετ, κατανοούν την κουλτούρα του παιχνιδιού, πάντα».