Κολοσσός-Παναθηναϊκός: Κορυφαία φάση το τρομερό μπλοκ του Χουάντσο και το τρίποντο του Μπράουν (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε τον Κολοσσό στη Ρόδο και δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη. Στο τέλος οι «πράσινοι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και τελικά επικράτησαν με 91-84.

Η φάση που ξεχώρισε στον αγώνα ήταν η τρομερή τάπα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στον Τσαϊρέλη, με την αντεπίθεση να ολοκληρώνεται με το τρίποντο του Λορένζο Μπράουν μετά την ασίστ του Κέντρικ Ναν.

Δείτε το βίντεο:

.@juanchiviris41 blocked the way and @Zo_Brown hit the 3pointer in transition 🙌🔝#PlayOfTheGame powered by #ZeniΘ⚡️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/EN0vsYzEcH