Οι Πίστονς… τρόλαραν τον Κάιλ Κούζμα (pics)

Οι Πίστονς δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά πέρσι τη σεζόν, καθώς χρειάστηκε να έρθει ο Φεβρουάριος για να πάρουν την έβδομη νίκη τους. Ακόμη, ο σύλλογος έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες ήττες, αφού μετά την ήττα από τους Σέλτικς με 128-122 έφτασαν τις 28.

Ο Κάιλ Κούζμα είχε αναρτήσει μία φωτογραφία από το ημίχρονο εκείνου του αγώνα όπου οι Πίστονς νικούσαν με 66-47 στα social media και είχε γράψει: «At this point it's like "don't be that team"», εννοώντας πως καμία ομάδα δεν ήθελε να γίνει αυτή που θα γνωρίσει την ήττα από τον σύλλογο.

Έναν χρόνο αργότερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι Πίστονς επικράτησαν κόντρα στους Ουίζαρντς με 124-104 και έφτασαν από τον Νοέμβριο τις 7 νίκες. Μάλιστα, μετά τον αγώνα αποφάσισαν να... απαντήσουν και στον Κάιλ Κούζμα.

Στην ανάρτηση για το αποτέλεσμα του αγώνα οι Πίστονς χρησιμοποίησαν την ίδια ατάκα που είχε χρησιμοποιήσει πέρσι ο 29χρονος.

Δείτε την ανάρτηση του Κούζμα:

At this point its like “dont be that team” 🤣 https://t.co/qmWMgPt9Jz

Δείτε την ανάρτηση των Πίστονς:

*don’t say it*

*don’t say it*

*don’t say it*

*sighs*



at this point it’s like “dont be that team” pic.twitter.com/CYalV3254p