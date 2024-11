Ο Ντουράντ θυμήθηκε την ασίστ του στο πρώτο τρίποντο του Χάρντεν (vid)

Στις 28 Οκτωβρίου του 2009 ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε ντεμπούτο στο NBA. Ο «Μούσιας» με δύο λεπτά να απομένουν στο παιχνίδι των Θάντερ με τους Κινγκς, ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο, με τον Κέβιν Ντουράντ να δίνει την ασίστ.

Τώρα ο Χάρντεν ξεπέρασε τον Ρέι Άλεν και με 2.974 τρίποντα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, πίσω μόνο από τον Στεφ Κάρι.

Ο Κέβιν Ντουράντ είδε το βίντεο με την ασίστ του στον πρώην συμπαίκτη του και έστειλε το δικό του μήνυμα στον Χάρντεν.

Χαρακτηριστικά είπε: «Πρώτο τρίποντο στη λίγκα. Συγχαρητήρια Τζέιμς Χάρντεν για το τρομερό σου κατόρθωμα. Όλη η δουλειά που έχει κάνει έχει αποδώσει. Εμπνέεις τόσους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο με τον τρόπο που παίζεις. Ήσουν τρομερός συμπαίκτης, τρομερός φίλος. Σε αγαπάω αδελφέ. Συνέχισε να δουλεύεις».

Δείτε το βίντεο:

“Congrats, JH!” -Kevin Durant



A message from KD, who assisted the first three of James Harden’s career, after he became #2 on the NBA’s all-time list! pic.twitter.com/MILvLsxZrr