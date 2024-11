Η όμορφη υποδοχή στην άφιξη του Παναθηναϊκού στο γήπεδο (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στη Ρόδο, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έφτασαν στο γήπεδο που θα γίνει η αναμέτρηση και είδαν τον κόσμο του να του έχει ετοιμάσει μία όμορφη υποδοχή έξω από το Κ.Γ. Καλλιθέας.

Θυμίζουμε πως ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός εξάδας ξένων τον Τζέριαν Γκραντ και ότι ο Λορένζο Μπράουν επέστρεψε στην «πράσινη» αποστολή.

Δείτε την ανάρτηση:

Just arrived ☘️



Thank you for your welcome 💚#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/VZ4NpbOM7o