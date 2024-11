Euroleague: Δήλωση της αγωνιστικής αυτή του Ναν για τα... μακαρόνια της Μπολόνια (pic)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε εκτός έδρας την Μπολόνια για την 10η αγωνιστική της Euroleague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης δυσκολεύτηκαν αλλά κατάφεραν να επικρατήσουν με 82-77, με τον Τζέριαν Γκραντ να... καθαρίζει το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά.

Μεγάλη συνεισφορά είχε και ο Κέντρικ Ναν που τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Μετά το τέλος του ματς, ο 29χρονος προχώρησε σε δηλώσεις και έκανε γνωστό πως του αρέσει να αγωνίζεται στην Μπολόνια, καθώς έχει... ωραία μακαρόνια. «Λατρεύω το να έρχομαι εδώ. Έχουμε τρομερά μακαρόνια. Αγαπάω την Μπολόνια» είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η Euroleague ανέδειξε τη συγκεκριμένη και ως την καλύτερη δήλωση της αγωνιστικής.

Δείτε την ανάρτηση:

Kendrick Nunn had a key role in both of Panathinaikos' wins in Bologna against Virtus in the last year 💪💯



Quote of the Round presented by @armani pic.twitter.com/w4pr3qTFHo