Δε σταματάει να γράφει ιστορία: Πέμπτος σε αγώνες στη regular season o Λεμπρόν (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς και κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 104-99. Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν μπόρεσε να κάνει και πέμπτο συνεχόμενο triple-double, αφού ολοκλήρωσε το ματς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ωστόσο, η βραδιά ήταν ιστορική για τον «Βασιλιά», καθώς ανέβηκε στην πέμπτη θέση της λίστας με τους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στη regular season. Ο αστέρας των «Λιμνανθρώπων» έχει πλέον 1.505 παιχνίδια, αφήνοντας πίσω του τον Τζον Στόκτον με 1.504 ματς.

Μπροστά του πλέον έχει τον Ντιρκ Νοβίτσκι με 1.522 παιχνίδια, τον Βινς Κάρτερ με 1.541 ματς, τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με 1.560 αγώνες και τον Ρόμπερτ Πάρις με 1.611 συμμετοχές.

Δείτε την ανάρτηση:

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 5th all-time in GAMES PLAYED! pic.twitter.com/VkfdB49LgB