Ο Χάρελ πιάστηκε στα χέρια με παίκτες και οπαδούς, αποβλήθηκε στην Αυστραλία (vids)

Ο Μόντρεζλ Χάρελ έχει αφήσει πίσω του το ΝΒΑ και συνεχίζει την καριέρα του στην Αυστραλία με τους Αντέλαϊντ 36ερς. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας, ο 30χρονος ήρθε στα χέρια με τους αντιπάλους του, με τον κόσμο και αποβλήθηκε.

Κόντρα στη Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ, ο Χάρελ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ πάνω στον Ρομπ Λι στην αρχή της τέταρτης περιόδου. Ο Λι και ο Χάρελ... πιάστηκαν στα χέρια, με τον πρώην ΝΒΑερ να σπρώχνει τον αντίπαλό του. Και οι δύο παίκτες αποβλήθηκαν, αλλά τα πράγματα δε σταμάτησαν εκεί.

Η... δράση συνεχίστηκε και με τους οπαδούς, όταν ένας από αυτούς, σύμφωνα με το «ESPN», έσπρωξε έναν παίκτη των Αντέλαϊντ 36ερς και τον general manager του συλλόγου. Τότε, άρχισε καυγάς με αρκετούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Χάρελ και του κόσμου.

Δείτε τα βίντεο:

Montrezl Harrell and Shea Ili have been ejected from the game after this incident. Watch live & free on ESPN | 10 & 10 Play pic.twitter.com/RL6TqBN7wg

Four NBL fans have been kicked out of John Cain Arena after a wild brawl during Melbourne United's match against the Adelaide 36ers. @trent_kniese #9News pic.twitter.com/OMtLZszis1