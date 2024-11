Ξέσπασε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για την διαιτησία στο Χόρνετς-Μπακς

Ο Έλληνας φόργουορντ με ανάρτησή του στα social media, σχολίασε την απόφαση των διαιτητών να χρεώσουν με ανύπαρκτο φάουλ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον ΛαΜέλο Μπολ με 2/2 βολές να διαμορφώνει το τελικό 115-114.

«Όλοι κάνουν λάθη. Οι παίκτες, οι προπονητές, οι διαιτητές. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Όμως αυτό πρέπει να εξηγηθεί, ειδικά από τη στιγμή που έγινε σε δύο σερί αγώνες», ανέφερε στο μήνυμά του ο Θανάσης Αντετοκούνμπο εκφράζοντας την διαμαρτυρία του.

Everyone makes mistakes. Players, coaches, refs. We're all human! But this needs to be explained, especially after two games in a row. 🤔