Θύμισε κάτι από Διαμαντίδη στη Βαρκελώνη το τρίποντο του Γκραντ στην Μπολόνια (vid)

Μνήμες από το παρελθόν έφερε στους πρωταθλητές Ευρώπης ο Τζέριαν Γκραντ, που με την σταυρωτή και το βήμα πίσω στο τρίποντο που έκρινε το ματς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους στη «Unipol Arena» μπροστά τον Τόκο Σενγκέλια θύμισε την κίνηση του Διαμαντίδη στη Βαρκελώνη.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που συνέκριναν τις δύο προσπάθειες, με τον «3D» στα πλέι οφ της περιόδου 2012-13, όταν ο Διαμαντίδης είχε «χορέψει» τον Ντέιθαν Τζουάι για να δώσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Same spot, same move, same shot, same result😱



Grant‘s shot against Virtus is similar to the big shot of Dimitris Diamantidis in Barcelona👀#basketballmaniacs #basketball #grant #diamantidis #paobc #paobcgr #euroleague pic.twitter.com/StJmGqTgpB