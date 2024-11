H συνήθεια που έγινε λατρεία: Ένα με τον κόσμο οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην Μπολόνια (vid)

Πράσινη... απόδραση από την Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στην «Unipol Arena» επικρατώντας της Βίρτους Μπολόνια με 82-77, με το "τριφύλλι" να ανεβαίνει στο 7-3, πλησιάζοντας την κορυφή.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμαν έμειναν πιστοί στις... παραδόσεις τους μετά από κάθε νίκη, καθώς κατευθύνθηκαν προς το μέρος που βρίσκονταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που είχαν κατακλίσει την «Unipol Arena», τραγουδώντας το "χόρτο μαγικό".

Μάλιστα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έμειναν αρκετή ώρα και μετά το φινάλε της αναμέτρησης, τραγουδώντας συνθήματα της ομάδας.

Δείτε τo video:

Panathinaikos secured another away W. The Greens beat Virtus Bologna in front of 1.000 Greek fans. #paobc pic.twitter.com/d94sr1LbGz