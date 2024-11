Please do not try this at home: Ο Τόμας Σατοράνσκι έκανε το κάρφωμα της σεζόν στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Παρί.

Ο Τσέχος άσος έκανε πόστερ τον Λεόν Κράτσερ, προσφέροντας μία από τις φάσεις της χρονιάς. Δείτε το σχετικό βίντεο: Tomas Satoransky flies to the rim!✈️@FCBbasket #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/NTbkvfDVLT — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 15, 2024