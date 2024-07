Λέοναρντ: «Δεν μου κάνει εντύπωση που έφυγε ο Τζορτζ»

Ο Λέοναρντ, ο οποίος αποχώρησε από το camp της Εθνικής των ΗΠΑ, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους και όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε αναφορά και στην αποχώρηση του Πολ Τζορτζ.

Ο Λέοναρντ τόνισε πως μιλούσε με τον πρώην συμπαίκτη του όλη τη χρονιά και έτσι δεν αποτέλεσε έκπληξη η απόφασή του να φύγει από την ομάδα του Λος Άντζελες.

«Θέλω να πω, ξέραμε τι ήταν πριν από τη σεζόν. Ξέραμε σε τι θα κατέληγε. Μιλήσαμε από την αρχή, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη» δήλωσε σχετικά με την απώλεια της ομάδας των Κλίπερς.

Kawhi Leonard to @NotoriousOHM on life without Paul George: “I mean, we knew what it was before the season. We knew what it was going to come down to. We talked the whole way through, so it’s no surprise.” pic.twitter.com/ds2EWAtH4b