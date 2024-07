«Χέις-Ντέιβις και Φενέρ κοντά σε συμφωνία για ανανέωση συμβολαίου»

Μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις του καλοκαιριού είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει η Φενέρμπαχτσε και αυτή δεν αφορά μεταγραφική κίνηση. Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα η ομάδα της Πόλης βρίσκεται πολύ κοντά σε ανανέωση συμβολαίου με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ προέρχεται από την καλύτερη χρονιά της καριέρας του με την Φενέρ και βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων του ΝΒΑ. Ωστόσο όπως όλα δείχνουν οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα μεταξύ τους και ο Χέις-Ντέιβις αναμένεται να παραμείνει κάτοικος Κωνσταντινούπολης.

BREAKING: Fenerbahçe Beko is making one of the MOST IMPORTANT moves of the summer of 2024.



Despite the interest and offers from NBA teams, Fenerbahçe is close to reaching an agreement on a new long-term contract with Nigel Hayes-Davis.



