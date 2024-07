Δυνατή κίνηση με Τορίν Πρινς για τους Μιλγουόκι Μπακς

O έμπειρος καλαθοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από τους Λέικες και έδωσε τα χέρια με τους Μιλγουόκι Μπακς, όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η διάρκεια του συμβολαίου του.

Ο Πρινς αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Ντοκ Ρίβερς για τη νέα σεζόν, με τους Μπακς να προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν ικανό σουτέρ από την περιφέρεια.

Ο Πρινς είχε μέσο όρο 8,9 πόντους και 2,9 ριμπάουντ, ενώ κατέγραψε 39,6% από το τρίποντο σε 78 αγώνες με τους Λέικερς την περασμένη σεζόν.

