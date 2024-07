Ο Έτζκομπ προσπάθησε να… καρφώσει πάνω από τον Μίλιτσιτς (vid)

O 18χρονος διεθνής γκαρντ από τις Μπαχάμες έβγαλε δύο θεαματικές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Πολωνία για το προολυμπιακό τουρνουά.

Στην πιο φαντασμαγορική, που δεν κατέληξε σε καλάθι, προσπάθησε να καρφώσει πάνω από τον Ίγκορ Μίλιτσιτς των 2,02μ.. Αφού πάτησε δυνατά στο παρκέ, χωρίς δισταγμό σηκώθηκε για να καρφώσει, παίρνοντας τελικά το φάουλ και τις βολές.

Νωρίτερα, φιλοδώρησε έναν αντίπαλό του με μια in your face τάπα.

Δείτε τον νεαρό γκαρντ από τις Μπαχάμες:

VJ Edgecombe just tried THIS 😳#FIBAOQT pic.twitter.com/iwiiD3AEQt