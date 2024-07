Τι ετοιμάζει ο Μπαρτζώκας με Ντόρσεϊ-Βιλντόζα περιμένοντας το τελευταίο κομμάτι του παζλ

Η περιφέρεια του Ολυμπιακού γέμισε μετά την απόκτηση των Βιλντόζα και Ντόρσεϊ, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει ακόμα το τελευταίο κομμάτι. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Ολυμπιακός εξέπληξε του πάντες, παίρνοντας τον ελεύθερο Λούκα Βιλντόζα για τα επόμενα δύο χρόνια, αφού πρώτα είχε υπογράψει και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Έτσι πλέον η περιφέρεια διαμορφώνεται με τους Ουόκαπ, Γκος, Ντόρσεϊ, Βιλντόζα, Έβανς, Μήτρου Λονγκ και Λαρεντζάκη. Αναμφίβολα θα πει κάποιος ότι πλέον υπάρχει υπερβολικός αριθμός για δυόμιση θέσεις, όμως ο Έβανς κανείς δεν γνωρίζει πώς θα επιστρέψει, ο Λονγκ, θα περιοριστεί στο Ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ και ο Λάρε, θα πάει πιο πίσω στο ροτέισον.

Τι φέρνει ο Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός αντικατέστησε ουσιαστικά τον Κάναν, με τον Ντόρσεϊ, έναν παίκτη που overall είναι πιο πολυσύνθετος και μάλλον καλύτερος. Ο Κάναν είναι ένας εκπληκτικός σουτέρ από την περιφέρεια, αλλά αρκετά μονοδιάστατος, δεν έχει παιχνίδι με την μπάλα στα χέρια και καθόλου δημιουργία, ενώ το ύψος του ήταν μειονέκτημα στις αλλαγές παρά την θέληση του να παίξει άμυνα. Ο Ελληνοαμερικανός, δεν είναι τόσο καλός σουτέρ αλλά είναι καλύτερος σκόρερ. Μπορεί να εκτελέσει από την περιφέρεια, μπορεί να δημιουργήσει το δικό του σουτ μετά από ντρίπλα, είναι εξίσου καλός σε catch n shoot καταστάσεις με 40+% στο τρίποντο, ενώ δουλεύει καλά και σε offscreen δράσεις.

Το κυριότερα όμως στοιχεία είναι δύο. Πρώτον, το ελληνικό διαβατήριο, που λύνει πολλά θέματα και το οποίο είχε απεγνωσμένα ανάγκη ο Ολυμπιακός. Δεύτερο, ο Ντόρσεϊ μπορεί πολύ εύκολα να γίνει δεύτερος χειριστής και να τρέξει πικ εν ρολ, για να δημιουργήσει σουτ για τον εαυτό του. Την προηγούμενη φορά που ήταν στον Πειραιά είχε περίπου 1/3 κατοχές του μετά από σκριν στην μπάλα, σε αντίθεση με την συνέχεια της καριέρας του, που ποτέ δεν είχε τόση ελευθερία. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που δημιουργεί τα καλύτερα σποτ σουτ στην διοργάνωση και ο Ντόρσεϊ μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό, είτε εκτελώντας, είτε επιτιθέμενος σε close out άμυνες, που είναι και από τους βασικούς πυλώνες της motion επίθεσης των ερυθρολεύκων.

Θα υπάρξουν και βραδιές που ο Ντόρσεϊ θα είναι άστοχος και δεν θα του πηγαίνει τίποτα, αλλά θα είναι και μέρες που θα πετάει βότσαλα στον ωκεανό, αφού έχει το streaky στο αίμα του. Πέρα από το επιθετικό κομμάτι, μπορεί να μην είναι τόσο πιεστικός στην μπάλα, όπως ο προκάτοχος του, αλλά έχει μέγεθος και μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις αλλαγές, κάτι που μας είχε δείξει στην πρώτη παρουσία του. Σημαντικό επίσης, ότι ταιριάζει και με τον Ουόκαπ και με τον Γκος, μπορεί να παίξει σε σχήμα με τρία γκαρντ και να είναι αποδοτικός. Στον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ, έπαιρνε 9.1 σουτ ανά αγώνα στην Ευρωλίγκα, ενώ στην Φενέρ, 7.5 την μια χρονιά και 6.5 την τελευταία, πράγμα που σημαίνει, ότι θα νιώσει πιο άνετα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέρει πως να τον χειριστεί και σίγουρα είναι μια αναβάθμιση στην θέση

Η τρέλα του Βιλντόζα

Ο Βιλντόζα ήταν η κίνηση έκπληξη, αλλά εδώ που τα λέμε όταν ψάχνεις γκαρντ και βρίσκεται ελεύθερος στην αγορά ένας παίκτης σαν τον Αργεντίνο δεν μπορείς να τον αφήσεις να περάσει έτσι. Στον Παναθηναϊκό δεν έπιασε, δεν βρήκε ποτέ κώδικα επικοινωνίας με τον Αταμάν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι παίκτης υψηλής κλάσης. Σε αυτόν ο Μπαρτζώκας βλέπει την ισορροπία ανάμεσα σε έναν χειριστή και έναν εκτελεστή. Ο Βιλντόζα μπορεί με την ίδια άνεση θα λειτουργήσει ως βασικός χειριστής αλλά και ως δεύτερος. Η τρέλα του και πολλές φορές το out of the box παιχνίδι του, χρειάζεται στον Ολυμπιακό, που ψάχνει ατομικές φάσεις.Ο Αργεντίνος είναι άλλος ένας που μπορεί να τρέξει πικ εν ρολ, μπορεί να εκτελέσει μετά από ντρίπλα ή να πασάρει στο βύθισμα του ψηλού ή να πάει κάθετα στην ρακέτα. Μάλιστα θα βρει τον Πέτρουσεφ, με τον οποίο είχαν πολύ καλή συνεργασία στον Αστέρα, αλλά και τον Μιλουτίνοφ για το ίδιο παιχνίδι.

Το θέμα με τον Βιλντόζα όμως ποτέ δεν ήταν η ποιότητα, αλλά η σταθερότητα. Ο ίδιος ο Αργεντίνος είναι ένα βαθιά ευαίσθητο και εύθραυστο ψυχολογικά παιδί, που θέλει να νιώσει σημαντικός, ότι τον σέβονται και τον χρειάζονται για να βγάλει τον καλό του εαυτό. Έχει τρομερό κίνητρο να αποδείξει στην πρώην ομάδα του ότι έκανε λάθος, ενώ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, φημίζεται για την ικανότητα του να παίρνει παίκτες και να τους πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο. Αμυντικά, θα αποδώσει μόνο αν νιώθει καλά, θα πιέσει την μπάλα, όμως θα πρέπει να δούμε με ποιον από τους υπόλοιπους γκαρντ θα συνδυαστεί.

Τι λείπει ακόμα από τον Ολυμπιακό

Σίγουρα ο Ολυμπιακός με την γραμμή γκαρντ που δημιούργησε, ανέβηκε επίπεδο σε σχέση με πέρσι. Το ερώτημα είναι αν κάποιος από αυτούς μπορεί να δώσει αυτό που έλειψε πολλές φορές την περασμένη σεζόν. Την ηγετική απόφαση στο τέλος των παιχνιδιών. Αυτό που δεν κατάφερε ο Γκος δηλαδή. Αν όλοι ήταν υγιείς, αυτός θα ήταν ο Κίναν Έβανς, όμως με την κατάσταση που βρίσκεται μάλλον δεν είναι ξεκάθαρο και φέτος, ποιος θα το κάνει αυτό.

Η επίθεση του Ολυμπιακού, βασίζεται περισσότερο στην ομαδική δουλειά και την πάσα, όμως είδαμε ότι στα κρίσιμα, χρειάζεται κάποιος να βγει μπροστά. Αυτός, μοιάζει να συνεχίζει να λείπει από τους «ερυθρόλευκους», ακόμα και τον Βεζένκοφ να πάρουν, αφού είναι παίκτης που παίζει χωρίς την μπάλα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα και ποσότητα από πέρσι, για αυτό θα πρέπει να παρθούν κάποιες δύσκολες αποφάσεις με παίκτες που είχαν αρκετά λεπτά συμμετοχής μέχρι πέρσι.