Λέικερς: Ανανέωσε ο Λεμπρόν για δυο χρόνια με max συμβόλαιο

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ανανέωσε την συνεργασία του με τους Λος Άντζελες Λέικερς για τα επόμενα δυο χρόνια. Ο "Βασιλιάς" υπέγραψε max συμβόλαιο με τους Λέικερς έναντι 104 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στο deal υπάρχει player option για τη σεζόν 2025/26 και no trade clause, που σημαίνει ότι οι "Λιμνάνθρωποι" δεν θα μπορούν να κάνουν ανταλλαγή τον παίκτη.

Έτσι ο Λεμπρόν με την παραμονή του στους Λέικερς θα κάνει το όνειρο του πραγματικότητα, καθώς τη νέα χρονιά αναμένεται να αγωνιστεί μαζί με τον γιο του, Μπρόνι, συνθέτοντας το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου που θα παίξει στην ίδια ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

