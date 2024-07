Mάτζικ: Κράτησαν Μο Βάγκνερ και Άιζακ

Οι Ορλάντο Μάτζικ σχεδιάζουν το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και αν μη τι άλλο θέλουν να διατηρήσουν αναλλοίωτη την περσινή ομάδα, η οποία είχε εξαιρετική πορεία.

Όπως λοιπόν αποκάλυψε το ESPN, οι Μάτζικ τα βρήκαν με τον Άιζακ για πενταετή πρόωρη επέκταση συμβολαίου έναντι 84 εκατ. δολαρίων, ενώ συμφώνησαν με τον Βάγκνερ για νέο διετές συμβόλαιο αξίας 22 εκατ. δολαρίων.

Την σεζόν 2022/23 ο Άιζακ είχε 6.6 πόντους και 4.5 ριμπάουντ μέσο όρο σε 16 λεπτά συμμετοχής, όντας παράλληλα ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην λίγκα, ενώ ο Βάγκνερ από την πλευρά του είχε 10.9 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μέσο όρο σε 18 λεπτά συμμετοχής.

Orlando Magic F Jonathan Isaac has agreed on a five-year, $84 million contract renegotiation and extension, sources tell ESPN. pic.twitter.com/4skp5qS2sp