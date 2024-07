Καλωσόρισαν τον Βεζένκοφ οι Τορόντο Ράπτορς

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, μετακινήθηκε μέσω ανταλλαγής από τους Κινγκς στους Ράπτορς, με τους «Δεινόσαυρους» να επισημοποιούν την απόκτηση του 28χρονου φόργουορντ.

Με ποστάρισμα στα Social Media οι Καναδοί, καλωσόρισαν τον Σάσα Βεζένκοφ στην ομάδα τους, αναφέροντας στο μήνυμά τους: «Καλώς ήρθες Σάσα Βεζένκοφ στην οικογένειά μας».

Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής έχει εγγυημένο συμβόλαιο για την σεζόν 2024-2025 και το μέλλον του θα ξεκαθαρίσει μόλις επιστρέψει στην Αμερική, όπου θα έχει συζητήσεις με τους ιθύνοντες των Ράπτορς για τον ρόλο του.

Welcome to the family, Sasha 🤝 pic.twitter.com/sHKVF6YMCM