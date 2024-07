Συμφώνησαν με Κάιλ Άντερσον οι Ουόριορς

Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και ήρθε σε συμφωνία με τους Ουόριορς για τριετές συμβόλαιο που θα του αποφέρει συνολικά 27 εκατ. δολάρια.

Οι Ουόριορς προκειμένου να ολοκληρώσουν το deal έκαναν συμφωνία sign-and-trade με τους Τίμπεργουλβς προσφέροντας στους «Λύκους» για την ελευθερία του Άντερσον, ένα μελλοντικό draft pick δεύτερου γύρου και χρήματα.

Ο Κάιλ Άντερσον την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 79 αγώνες της regular season είχε 6.4 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά 22.6 λεπτά συμμετοχής.

Golden State is sending Minnesota a future second-round pick swap and cash in the sign-and-trade, sources tell ESPN. https://t.co/9i80B3I0qE