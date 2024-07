Προσθήκες στο σταφ τους ανακοίνωσαν Πανιώνιος και Καρδίτσα

Συνεχίζουν το χτίσιμό τους ενόψει της νέας σεζόν στην Basket League η Καρδίτσα και ο Πανιώνιος.

Και οι δύο σύλλογοι ανακοίνωσαν προσθήκες στο σταφ τους, με την Καρδίτσα να βάζει στο δυναμικό της έναν έμπειρο γυμναστή, τον Γιάννη Μεριχωβίτη, με παρουσία σε πολλές ελληνικές ομάδες αλλά και στο εξωτερικό.

Και ο Πανιώνιος απέκτησε νέο γυμναστή, ο οποίος είναι ο Στράτος Τσαμπής , ενώ η Κωνσταντίνα Μαχειμάρη θα αναλάβει τον ρόλο της Marketing Director και ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος team manager της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την ένταξη του Γιάννη Μεριχωβίτη στο τεχνικό τιμ της ομάδας μας. Ο Γιάννης Μεριχωβίτης θα είναι ο νέος προπονητής φυσικής κατάστασης και αθλητικής βελτίωσης, φέρνοντας στην ομάδα μας πολύτιμες εμπειρίες από το πιο υψηλό επίπεδο.

Πρόκειται για ένα γυμναστή που έχει καθιερωθεί στο κορυφαίο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες, με πολύ πλούσια καριέρα και συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, ο νέος προπονητής φυσικής κατάστασης, έχει εργαστεί στην Ελλάδα στις ομάδες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, του Ηφαίστου Λήμνου, του Κολοσσού Ρόδου, ενώ στο εξωτερικό έχει πολύχρονη παρουσία στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, την Μπιλμπάο και τη Λοκομοτίβ Κούμπαν. Επίσης, έχει διατελέσει γυμναστής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών σε μεγάλες διοργανώσεις.

Είναι μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε στην ομάδα μας το Γιάννη Μεριχωβίτη, ο οποίος εκτός από καταξιωμένος επιστήμονας, είναι Καρδιτσιώτης στην καταγωγή και έρχεται στον Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ για να προσδώσει τεχνογνωσία και τεράστια εμπειρία σε ένα πολύ σημαντικό μέρος της προπονητικής διαδικασίας.

Καλωσορίζουμε το Γιάννη στην ομάδα μας, με ευχές για υγεία, δύναμη και ένα πολύ παραγωγικό έργο».

Και οι ανακοινώσεις του Πανιωνίου:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Στράτος Τσαμπής θα είναι ο γυμναστής της ομάδας στην απαιτητική σεζόν στην Basket League και θα ενισχύσει το τεχνικό team.

Ο Στράτος Τσαμπής είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, με ειδικότητα στην Καλαθοσφαίριση και στο Αθλητικό Management & Marketing, κάτοχος διπλώματος της Αμερικανικής Ακαδημίας «ΕΧΟS», με ειδίκευση «Sports Performance Specialist».

Επί σειρά ετών διετέλεσε γυμναστής του Πανερυθραϊκού, ενώ εργάστηκε και στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ακολούθως, στον Απόλλωνα Λεμεσού είχε την ευθύνη της ενδυνάμωσης των Αμερικανών παικτών.

Από το 2021 ως και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 ήταν μέλος της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Ο Στράτος Τσαμπής δήλωσε, μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας του με την ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που θα συνεργαστώ μια μια από τις πλέον Ιστορικές ομάδες, όπως ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και το ισχυρό όνομα του Συλλόγου έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου. Θα προσπαθήσω από την πλευρά μου να συνεισφέρω, με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε να πετύχουμε το στόχο μας».

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Κωνσταντίνα Μαχειμάρη αναλαμβάνει το ρόλο της Marketing Director.

Η εμπειρία 15 ετών σε καίριες θέσεις στο συγκεκριμένο τομέα τόσο στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης όσο και παλαιότερα σε επίπεδο Euroleague με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός , συνδυαστικά με τις απαραίτητες σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου απ’ όπου πήρε και μεταπτυχιακό, αποτελούν εχέγγυα για τη συνεργασία μας.

Καλωσορίζουμε την Κωνσταντίνα Μαχειμάρη στην ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ όπου αναλαμβάνει ένα νευραλγικό πόστο και είμαστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσει μια παραγωγική συνεργασία.

Η νέα Marketing Director της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, δήλωσε τα εξής:

«Ο ρόλος του Marketing Director είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε μια ΚΑΕ και οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Όπως και οι προκλήσεις και το κίνητρο. Επιθυμία μου είναι με τις γνώσεις και την εμπειρία μου να συνεισφέρω τα μέγιστα στην ομάδα, να κάνουμε ισχυρές συνεργασίες και ωραία events εντός κι εκτός παρκέ».

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνει το ρόλο του Team Manager στην ομάδα

Ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος σπούδασε Business Informations Systems (University of Central Lancashire) ενώ ακολούθως έγινε κάτοχος Bachelor of Science in Business with Computing (University of Wales )

Η επαγγελματική του διαδρομή στο μπάσκετ άρχισε μετά το πέρας των σπουδών του από τον Ηλυσιακό (2012-2014) ενώ ακολούθως βρέθηκε στην ΚΑΕ Κόροιβος και στην ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ.

Από το 2015 ως το 2022 συνεργαάστηκε με την ΚΑΕ Λαύριο ενώ από το 2022 ως το 2024 εργάστηκε στην ΚΑΕ Περιστέρι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος κι αισθάνομαι την ευθύνη που αναλαμβάνω σε μια ιστορική και φιλόδοξη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ. Η πρόκληση είναι μεγάλη όμως πιστεύω ότι όλοι μαζί και ο καθένας από το πόστο του, θα πετύχουμε το στόχο μας».