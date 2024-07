Οι Μάβερικς πυροδότησαν την «βόμβα» με τον Κλέι Τόμπσον!

Ο Τόμπσον μετά από μια γεμάτη καριέρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα που εδρεύει στο Σαν Φραντσίσκο και να μετακομίσει στο Τέξας και τους Μάβερικς.

Οι φιναλίστ των τελικών του NBA της σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα στείλουν μάλιστα στους Ουόριορς και δύο draft pick δεύτερου γύρου, ως μέρος της συμφωνίας sign and trade που υπέγραψε ο Κλέι Τόμπσον!

O 34χρονος γκαρντ/φόργουορντ, βρίσκονταν στους Ουόριορς από το 2011 πανηγυρίζοντας μαζί τους την κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων.

The Mavericks have sent two second-round picks to the Warriors to complete the Klay Thompson sign-and-trade to Dallas, sources said.