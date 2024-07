Ο Τέιτουμ υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο NBA με ποσά που προκαλούν ίλιγγο!

Ο ηγέτης των Σέλτικς, ήρθε σε συμφωνία με τους Βοστωνέζους για νέο super max συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνο που θα αποφέρει συνολικά στον Τέιτουμ το ποσό των 315 εκατομμυρίων δολαρίων!

Έτσι, ο 25χρονος φόργουορντ, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στην ιστορία του NBA, ξεπερνώντας τον συμπαίκτη του στους Σέλτικς, Τζέιλεν Μπράουν που θα λάβει 304 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τέιτουμ, όπως και ο Μπράουν είχαν καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Σέλτικς, με τους «Κέλτες» να επιστρέφουν στον θρόνο τους μετά από 18 ολόκληρα χρόνια.

BREAKING: Boston Celtics and star Jayson Tatum have reached an agreement on a five-year, $315M supermax extension with a player option that is the largest contract in NBA history, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/qVpr94JiAa