Νέο συμβόλαιο στους Ορλάντο Μάτζικ ο Μπιτάτζε - Τριετές για 25 εκατ.!

Ο Μπιτάτζε ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA από τους Ιντιάνα Πέισερς και την περσινή σεζόν υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Ο 24χρονος σέντερ από την Γεωργία, επέλεξε να βγει στην free agency, όμως οι Μάτζικ του πρόσφεραν την συμφωνία που ήθελε και έτσι έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο τριετούς διάρκειας που θα του αποφέρει 25 εκατ. δολάρια.

Free agent center Goga Bitadze is returning to the Orlando Magic on a three-year, $25 million contract, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hUaR5HC17g