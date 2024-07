Τέλος στο «σήριαλ»: Ο Τόμπσον υπογράφει στους Μάβερικς

Οι Μάβερικς έφτασαν μέχρι τον τελικό του ΝΒΑ και εκεί ηττήθηκαν από τους Σέλτικς με 4-1. Ωστόσο, έδειξαν με τις σωστές προσθήκες μπορούν να κάνουν κατακτήσουν το τρόπαιο. Και σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι προχωρούν σε μία από αυτές τις προσθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, οι Μάβερικς συμφώνησαν με τον Κλέι Τόμπσον για τριετές συμβόλαιο έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, σημειώνεται πως στο ίδιο deal το Ντάλας στέλνει τον Τζος Γκριν στους Χόρνετς.

Έτσι, τελείωσε η ιστορική του θητεία στους Ουόριορς και πλέον θα αγωνίζεται δίπλα στους Λούκα Ντόντσιτς και Κάιρι Ίρβινγκ.

BREAKING: Free agent Klay Thompson plans to join the Dallas Mavericks on a three-year, $50M deal with a player option, sources tell ESPN. Thompson ends his historic Warriors run as part of a multi-team sign-and-trade that’ll also send Josh Green to Charlotte. pic.twitter.com/4GJ5hR3H5o