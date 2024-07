Παραμένει στους Σέλτικς ο Ουάιτ

Οι Μπόστον Σέλτικς κατάφεραν να κατακτήσουν το ΝΒΑ, επικρατώντας με 4-1 στους τελικούς των Ντάλας Μάβερικς.

Τώρα στην off-season οι πρωταθλητές διαμορφώνουν το ρόστερ τους και σε αυτό θα παραμείνει και ο Ντέρικ Ουάιτ. Όπως έκανε γνωστό ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε νέο τετραετές συμβόλαιο 125,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημειώνεται πως στο σύμβαση υπάρχει και player option

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως ο δημοσιογράφος τονίζει ότι ο Ουάιτ ήταν προτεραιότητα για τους Κέλτες και τελικά κατάφεραν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Boston Celtics guard Derrick White has agreed on a four-year, $125.9 million contract extension, sources tell ESPN. The deal includes a player option. Huge offseason priority for the champs. pic.twitter.com/eAMo9yf7oe