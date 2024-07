Μήτογλου: «Ο Ναν ολοκλήρωσε την ομάδα - Δε φοβάται ο Αταμάν» (vid)

Απόσπασμα από τα όσα δήλωσε:

Για το τρίποντο με τη Ρεάλ: «Θα το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Όταν πήρα την μπάλα και έκανα την προσποίηση, είχα 3-4 δευτερόλεπτα να πάρω την μπάλα και να σουτάρω. Κοιτάω καλά την ρακέτα για 1-2 δευτερόλεπτα. Αφού ευστόχησα όλα έγιναν μαύρα. Είναι μία από αυτές τις στιγμές που "καθαρίζουν" το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη για την ομάδα, τρομερό συναίσθημα».

Για τον Κέντρικ Ναν: «Όταν ήρθε ο Ναν έφερε ό,τι χρειαζόμασταν. Αυτό το δίδυμο, ο Σλούκας και ο Ναν. Ο Ναν πήρε μεγάλο βάρος από τους ώμους μας. Έδειξε τι παίκτης είναι, πέρα από τρομερός άνθρωπος. Μας βοήθησε και ήταν το κομμάτι του παζλ που έλειπε για να ανεβάσουμε επίπεδο το παιχνίδι μας».

Για τον Αταμάν: «Από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα στην προετοιμασία που μαζευόμαστε όλοι μαζί. Ο κόουτς μας μαζεύει και λέει "ακούστε, δεν είμαστε εδώ για να παίξουμε, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε την Euroleague και το πρωτάθλημα". Έδειχνε όποιον ήθελε, όποιον πίστευε. Σε θέλει και σε πιστεύει για κάποιο λόγο. Ο κόουτς δε νοιάζεται για μεγάλη ή μικρά ονόματα. Είναι ρεαλιστής και ειλικρινής. Δε φοβάται. Δε φοβάται να πει την άποψή του. Μπορείς να δεις πόσο δυναμικός χαρακτήρας είναι. Όταν έχεις έναν προπονητή και χάνεις το πλεονέκτημα έδρα και σου λέει "θα πάμε στο Final Four", το είπε με τόση αυτοπεποίθηση. Έχει νοοτροπία νικητή και μας ώθησε».

Konstantinos Mitoglou reflects back on an epic season with @Paobcgr 🤔



Check out the full episode on our YouTube channel 🔗 pic.twitter.com/MEaMj5PEXm