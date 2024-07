Οι Σίξερς δίνουν 205 εκατομμύρια δολάρια στον Μάξεϊ

Οι Σίξερς κάθε χρόνο είναι από τα φαβορί της Ανατολής αλλά δεν έχουν καταφέρει να κάνουν την υπέρβαση. Αυτό το καλοκαίρι η ομάδα δείχνει με τον καλύτερο τρόπο πως είναι έτοιμη να κάνει το... κάτι παραπάνω.

Έχει ήδη συμφωνήσει με τον Πολ Τζορτζ και μάλιστα «δένει» στο ρόστερ και τον Ταϊρίς Μάξεϊ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια οι Σίξερς συμφώνησαν με τον Μάξεϊ για max συμβόλαιο. Έτσι, ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει πενταετές σύμβαση με τις απολαβές του να φτάνουν τα 205 εκατομμύρια δολάρια.

Philadelphia 76ers All-Star Tyrese Maxey has agreed on a five-year, $205 million maximum contract, league sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/IZybaS56Ui