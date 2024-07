Πανιώνιος: Νέος τιμ μάνατζερ ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος

Ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνει το ρόλο του Team Manager στην ομάδα του Πανιωνίου, που επέστρεψε στην Basket League.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

“Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος αναλαμβάνει το ρόλο του Team Manager στην ομάδα.

Ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος σπούδασε Business Informations Systems (University of Central Lancashire) ενώ ακολούθως έγινε κάτοχος Bachelor of Science in Business with Computing (University of Wales )

Η επαγγελματική του διαδρομή στο μπάσκετ άρχισε μετά το πέρας των σπουδών του από τον Ηλυσιακό (2012-2014) ενώ ακολούθως βρέθηκε στην ΚΑΕ Κόροιβος και στην ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ.

Από το 2015 ως το 2022 συνεργαάστηκε με την ΚΑΕ Λαύριο ενώ από το 2022 ως το 2024 εργάστηκε στην ΚΑΕ Περιστέρι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος κι αισθάνομαι την ευθύνη που αναλαμβάνω σε μια ιστορική και φιλόδοξη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ. Η πρόκληση είναι μεγάλη όμως πιστεύω ότι όλοι μαζί και ο καθένας από το πόστο του, θα πετύχουμε το στόχο μας»

Καλωσορίζουμε τον Άγγελο Κωνσταντόπουλο στην ομάδα μας.”