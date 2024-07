Παναθηναϊκός: Ο Εργκίν Αταμάν έφτιαξε λογαριασμό στο instagram

Ο Εργκίν Αταμάν μπήκε στον... κόσμο του instagram. Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανακοίνωση του γνωστοποίησε πως ο Τούρκος προπονητής του άνοιξε λογαριασμό στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η "πράσινη" ΚΑΕ έσπευσε να ενημερώσει τους φίλους του τριφυλλιού, προκειμένου να ακολουθήσουν τον Τούρκο τεχνικό στα social media.

Δείτε την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

BREAKING NEWS 🔊



Ergin Ataman, has joined Instagram!



We’re thrilled to announce that our coach created an official account, so that you are able to follow him on the digital world as well 💚



👉 https://t.co/REdXtI9hhQ#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/ho2Az2BIjW